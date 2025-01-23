قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 47283 شهيدا و111427 اصابة
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الصحة بغزة:وصل للمستشفيات 120 شهيدا و306 جرحى بالـ24 ساعة الماضية
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سرايا القدس: مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في جنين
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مصادر لبنانية: الاحتلال يتوغل غرب بلدة ميس الجبل ويداهم عددا من المنازل
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هيئة شؤون الاسرى: الاحتلال يواصل عملياته بجنين ويعتقل عشرات المواطنين
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هيئة شؤون الاسرى: الاحتلال ينفذ عملية انتقامية بجنين لتقويض اي مقاومة
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هيئة شؤون الاسرى: الاحتلال ينفذ عمليات اعدام ميداني وتدمير المنازل بجنين
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الصحة بغزة: 5500 بين شهيد ومفقود خلال العدوان الاخير على محافظة الشمال
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الصحة بغزة: نطالب بإجلاء الاف المرضى للعلاج خارج القطاع وفتح معبر رفح
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الصحة بغزة: نطالب بإعادة تأهيل مستشفى كمال عدوان والافراج عن ابوصفية