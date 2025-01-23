توقيع مذكرات تفاهم بين جامعتين ايرانيتين مع جامعات عراقية

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واضاف ان جامعة فردوسي شاركت في الدورة الثانية لاسبوع العلم الايراني العراقي، في الفترة 18-20 الجاري، وتم خلالها التوقيع على مذكرات تفاهم مع جامعات كربلاء المقدسة والزهراء والكفيل والعميد العراقية بمدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

واضاف ان مذكرات التفاهم تتضمن تبادل الاساتذة والطلبة وانجاز مشاريع مشتركة واقامة اسابيع ثقافية ودورات مشتركة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وانجاز أطروحات مشتركة.

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من ناحية اخرى، وقعت جامعة اعداد المدرسين بطهران، أيضا 18 مذكرة تفاهم مع جامعات عراقية على هامش اسبوع العلم الايراني العراقي.

وقال رئيس جامعة اعداد المدرسين يوسف حجت، ان مذكرات التفاهم هذه تتضمن التعاون لتوسيع التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات العراقية.