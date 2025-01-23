الاحتلال يبحث عن انتصار وهمي في الضفة بعد ان فشل في غزة

العالم - خاص بالعالم



وقال مراسل قناة العالم الإخبارية من رام الله، فارس الصرفندي، ان الكيان الاسرائيلي يخطط بالفعل الى إنهاء إي نوع وإي شكل من اشكال المقاومة في المخيمات الفلسطينية.



وأشار مراسل العالم بدأت عملية الاحتلال الاسرائيلي في جنين وستنتقل بعد جنين الى طولكرم ثم الى طوباس ونابلس والى باقي مناطق الضفة الغربية.

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وأضاف هناك مشهد ومخطط للاحتلال الاسرائيلي بتحويل الضفة الغربية والمدن والتجمعات في الضفة الغربية الى سجون كبيرة.



وأردف مراسل العالم اليوم كل المدن والقرى الفلسطينية مغلقة ببوابات الكترونية وضعها الاحتلال الاسرائيلي وهذا جزء إيضا من محاولة تحويل الاراضي الفلسطينية الى اراضي محاصرة بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية الاسرائيلية وانجاز ما يسمى بخطة الحسم التي تحدث عنها سموترش ومن قبله بن غفير.

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