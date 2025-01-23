وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس اللبناني في بيروت+صور

العالم - لبنان

ووصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعد ظهر اليوم الى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تستمر ساعات عدة.

والتقى فيصل بن فرحان خلال زيارته رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزيف عون في قصر بعبدا حيث تباحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، كما قدم له التهنئة لمناسبة انتخابه.

وأكد فيصل بن فرحان في لقائه مع عون، على استمرار وقوف المملكة الى جانب لبنان وشعبه.

وحول الوضع الأمني في لبنان أكد بن فرحان ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعلى تنفيذ القرار1701 .

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ووصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ومن المقرر أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام.

وقبل يومين، أفاد وزير الخارجية السعودي في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، بأنّ السعودية تعدّ انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئاً "إيجابياً للغاية"، معرباً عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل المنظور".

وتابع: "يتعين أن نرى عملاً حقيقياً وإصلاحاً والتزاماً بلبنان، الذي يتطلع إلى المستقبل، وليس إلى الماضي، حتى نتمكن من زيادة مشاركتنا".