شهداء بقصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي على رفح

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لم يمض يوما منذ تنفيذ الاتفاق إلا وسقط فيه شهداء فلسطينيين في قطاع غزة... الكيان الإسرائيلي يواصل إجرامه بحق أهالي غزة، أخرها كان قصف مدفعي على شقة سكنية في تل السلطان غرب رفح جنوبي القطاع، أدى إلى إستشهاد فلسطينيان من عائلة دوحان.



وإستمرارا لعملية انتشال جثامين الشهداء خاصة من رفح وجباليا في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول مائة وعشرين شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض.



بالإضافة إلى وصول أكثر من ثلاثمائة إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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وأكدت الوزارة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إرتفع إلى سبعة وأربعين ألف ومائتين وثلاثة وثمانين شهيدا و أكثر من مائة وأحد عشر ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ألفين وثلاثة وعشرين.



وزارة التعليم في قطاع غزة، اعلنت استشهاد ألف ومئتي طالب، ومئة وخمسين عالماً وأكاديمياً، وثمانمئةٍ من العاملين في قطاع التعليم، وأشارت إلى أن خمسين ألف طالب أصيبوا خلال العدوان، وأن آلاف الأطفال تعرضوا لتجارب صادمة، تسببت لهم بأعراض نفسية صعبة.



وأعلن مستشفى العودة في غزة، أن الاحتلال شن خلال فترة الحرب خمسمائة وعشرين هجوماً استهدف المستشفيات في القطاع. مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف أكثر من مائة فريق إسعاف واعتقل نحو ألفين ومائتين وستين من أفراد الطواقم الطبية خلال الحرب.



وزارة الأشغال العامة والإسكان، قالت إن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من ثلاثة إلى خمسة أعوام، في حال توفر الإمكانيات والتمويل والمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.



فيما قالت بلدية غزة أن نقص عدد الآليات يتسبب في حالة عجز كبير في تقديم الخدمات الأساسية بعد تدمير الاحتلال نحو مائة وثلاثة وثلاثين آلية بنسبة تزيد عن ثمانين بالمئة من عدد آليات البلدية لاسيما الآليات الخاصة بجمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي وآليات فتح الطرق والشوارع التي دمرها الاحتلال.

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حركة حماس بدورها اعلنت أن النازحين سيتمكنون من التنقل بين جنوب وشمال قطاع غزة في اليوم السابع من اتفاق وقف إطلاق النار.



بينما سيسمح للمركبات بالتردد من شمال محور نتساريم بعد فحصها، وبالنسبة لليوم الثاني والعشرين للاتفاق، فسيُسمَحُ للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين من دون تفتيش.

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