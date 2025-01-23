مخاوف من تكرار سيناريو قطاع غزة في مخيم جنين + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة أشارت الزميلة راية عروق إلى أنه وحتى اللحظة 12 شهيدا ارتقوا خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي "أسوار حديدية"، وأضافت: اليوم شاهدنا في مخيم جنين نزوحاً للعائلات باتجاه دوار العودة غربي مخيم جنين، نزوح بأعداد كبيرة من العائلات قالوا لنا بأنهم أجبروا على النزوح من داخل المخيم بفعل الانفجارات والاقتحام الدموي الذين شاهدوه لمدة ثلاثة أيام.

وبينت أن طائرات الاحتلال المسيرة ألقت قنابل بين منازل المواطنين، اعتبر المواطنون هذه القنابل إشارات تحذيرية للخروج، وقالت: غالبية الناس الذين تحدثنا إليهم من الذين نزحوا قالوا بأنهم خافوا على أولادهم من أن يتكرر قطاع غزة جديد في مخيم جنين.

وشددت مراسلتنا على أن: كل المؤشرات تقول بأن ما يحدث في مخيم جنين هو عبارة عن إعادة لما حدث في مخيم جباليا، من حصار للمستشفيات والمخيم من كافة الجهات، والطائرات الحربية لا تتوقف في المخيم.

وأكدت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الاعتقالات التي تجري بشكل كبير ومهين، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بفصل الشبان عن النساء، وتصور النساء، وتلبس المعتقلين ملابس بيضاء خاصة من الجيش الإسرائيلي.

وقالت راية عروق: قبل قليل سمعنا صوت انفجارات لا تتوقف أما تكون نابعة عن تفجير العبوات الناسفة الكامنة في الأرض التي كان المقاومون قد زرعوها في الأرض، وإما تكون نابعة عن قذائف إينرجا تطلق من الاحتلال الإسرائيلي نحو المنازل، وأيضا هناك هدم لجدران منازل عديدة داخل المخيم بالجرافات العسكرية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..