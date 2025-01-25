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مع اقتراب موعد انسحابها.. قوات الاحتلال تقوم بعمليات تفجير وتوغل جنوبي لبنان

الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تفجير وتوغل ونسف وإطلاق نار كثيف في عدة بلدات جنوبي لبنان، في إطار استمرار خروقاتها لإطلاق النار، ومخاوف من عدم الانسحاب مع اقتراب الموعد المحدد.

العالم - لبنان

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الخميس، 7 خروقات لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 58 يوما إلى 639 خرقا.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق تركزت، اليوم الخميس، في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، وشملت توغلا في بلدة، وعمليات تفجير وإحراق ودهم لمنازل ومبان، وإطلاق نار كثيف.

حيث توغلت قوات إسرائيلية تصاحبها دبابات في حي راس الضهر ببلدة ميس الجبل، وداهمت عددا من المنازل، وسط إطلاق نار كثيف.

كما قام الجيش الإسرائيلي بتفجير منازل ومبان في بلدتي كفركلا والوزاني، واستراحات واقعة على ضفاف نهر الوزاني، وحرق منزل في بلدة القنطرة.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الاحتلال الاسرائيلي قصف بالمدفعية سهل مرجعيون. بالإضافة الى تنفيذه عملية نسف في داخل بلدة حولا.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الكيان الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

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