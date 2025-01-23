بزشكيان : يمكننا التواصل مع كل العالم باستثناء كيان الاحتلال

العالم - ايران

واكد الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس امام النخبة بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) اننا نسعى للسلام. كما ان الجيران يحظون بالاولوية ونسعى للعيش بسلام واستقرار.

وقال الرئيس ان قائد الثورة الاسلامية اكد ضمن السياسات العامة انه يجب اقامة تواصل مع الجميع على اساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الاسرائيلي مؤكدا ان الكيان معتدي واظهر انه لا يقيم وزنا للانسانية.

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وتابع انه تحدث الى قادة مختلف الدول، متساءلا كيف يمكن تبرير قصف النساء والاطفال والشيوخ والشباب؟ انهم يقولون لنا باننا ضربنا حقوق الانسان بعرض الحائط ، لكنكم تقصفون الوف الناس الابرياء وغير مسموح لكم التحدث عن حقوق الانسان، ان الذي يتحدث عن حقوق الانسان يجب ان يقيم وزنا للانسانية لا من يدعم سلطة ويزودها بالاسلحة لكي يُقتل فيها 13 الف تلميذ وطفل. انهم يتحدثون عن حقوق الانسان، كيف نقبل بوصفنا بشرا، انهم يفهمون حقوق الانسان؟

وكان رئيس الجمهورية قد بدا امس زيارة لمحافظة خوزستان تستمر يومين.