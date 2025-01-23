ترامب يعيد حركة انصار الله إلى قائمة "المنظمات الإرهابية"

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وقال البيت الابيض أن ترامب قرر إدراج جماعة أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في اول قرار له مضيفا ان أنشطة الجماعة تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركاء واشنطن الإقليميين في اشارة الى كيان الاحتلال الاسرائيلي والسعودية.

البيت الابيض أشار الى أن اليمن أطلق أكثر من ثلاثمئة مقذوف على الاراضي المحتلة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام عشرين ثلاثة وعشرين، حسب البيان، مشددا على أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تتمثل في التعاون مع شركاء واشنطن الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانهم من الموارد حسب تعبيره.

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وتعليقا على القرار الأميركي، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة انصارالله نصر الدين عامر، إن إدراج واشنطن للحركة على قائمة منظمات الإرهاب سيفشل كما فشلت واشنطن في عملياتها البحرية والجوية ضد اليمن.



واكد العديد من اليمنيين أن المستهدف من القرار الأميركي الجديد هو الشعب اليمني وانها تاتي بسبب وقوفهم مع غزة ونصرتهم للشعب الفلسطيني مشددين على تاييدهم ومناصرتهم للعمليات اليمنية ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.



كما يرى العديد من المختصين ان القرار ياتي في اطار الضغط الامريكي على السعودية من اجل دفع المزيد من الاموال لترامب وادراته الجديدة.

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هذا وترى العديد من المنظمات ان القرار الامريكي سوف يزيد معاناة اليمنيين كما سيؤدي الى عرقلة الحلول السياسية للازمة اليمنية، وكانت عشرات المنظمات ومنها منظمات تابعة للامم المتحدة حذرت سابقا ترامب والادارة الامريكية من اتخاذ هذا القرار ضد اليمن وقالت ان القرار سوف يعقد العمليات الانسانية في اليمن.