حريق جديد يضرب لوس أنجلس في الولايات المتحدة

العالم - خاص بالعالم



وأدى الحريق إلى زيادة العبء على فرق الإطفاء في المنطقة بعد أن تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على حريقين ضخمين فيها.



وحذر المسؤولون سكان منطقة بحيرة كاستايك بلوس انجلس من أنهم يواجهون تهديدا مباشرا للحياة كما ظل أغلب جنوب كاليفورنيا خاضعا لتحذير من الدرجة الحمراء من خطر الحرائق بسبب الرياح القوية

الجافة.

إقرأ ايضا...اجلاء الآلاف بعد اندلاع حريق جديد في شمال لوس انجلوس



منطقة جنوب كاليفورنيا لم تشهد هطول أمطار مؤثرة منذ تسعة أشهر مما ساهم في زيادة الظروف المؤدية للمخاطر. وقالت إدارة إطفاء ولاية كاليفورنيا إنه منذ اندلاع حريقين كبيرين في السابع من الهشر الجاري أتت النيران تماما على مساحة تعادل تقريبا مساحة واشنطن العاصمة وقتلت ثمانية وعشرين شخصا وألحقت أضرارا أو دمرت ما يقرب من ستة عشر ألف مبنى.