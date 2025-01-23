تحت هذا التبرير..ترامب يدعو أوبك والسعودية لخفض أسعار النفط

العالم _ الأميركيتان

وأثناء حديثه عن بعد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الخميس، أكد ترامب أنه "سيطلب من السعودية وأوبك خفض أسعار النفط". مشيرا إلى أنه "لو انخفض السعر، لانتهت الأزمة الأوكرانية على الفور".

وقال: "سنطالب بخفض فوري في أسعار الفائدة، التي أدت إلى زيادة العجز وأسفرت عما وصفه بالكارثة الاقتصادية في عهد سلفه جو بايدن".

وأضاف أنه "سيبدأ بمواجهة الفوضى الاقتصادية الناجمة عن السياسات الفاشلة للإدارة السابقة. على مدى السنوات الأربع الماضية".

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وأوضح: "تراكمت لدى حكومتنا 8 تريليونات دولار من الإنفاق المسرف في العجز وفُرضت قيود مدمرة على الطاقة، ولوائح وضرائب خفية لم يسبق لها مثيل".

وتراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق لحالة عدم اليقين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة طوارئ في قطاع الطاقة مستهدفا خفض أسعار الخام.

وكان ترامب، قد أعلن خلال مراسم تنصيبه، حالة طوارئ وطنية للطاقة لتسريع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بهدف خفض الأسعار.

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