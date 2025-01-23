بن فرحان يجري محادثات مع المسؤلين اللبنانيين

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زيارة تاتي وسط مخاض تشكيل حكومة جديدة بالاضافة الى العديد من الملفات المتصلة بالتطورات في المنطقة.



بن فرحان التقى بكل من رئيس الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولم يغب ملف الاعمار وصندوق دعم لبنان الموعود عن البحث .



المتابعون رأو في زيارة فرحان تقاطعا دوليا وعربيا حول مستقبل التعاطي مع لبنان بعد المتغيرات السياسية والعسكرية الاخيرة في سوريا .

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وقال المحلل السياسي خليل نصرالله: تعتبر زيارة وزير الخارجية السعودية بن فرحان لم تحصل منذ 15 عاما للبنان ولا شك انها مرتبطة بمتغيرين الأول له علاقه بانتخاب رئيس جمهورية لبنان وتكليف رئيس الحكومة في لبنان والمسالة الثانية هي في البعد الاقليمي المرتبط المتغير الذي حصل في سوريا.



يشار الى ان زيارة بن فرحان هي الاولى له الى لبنان بعد انكفاء الرياض لسنوات عن مواكبة الملف اللبناني وهي تاتي بالتزامن مع تعثر ولادة الحكومة بسسب الخلافات حول توزيع الحبائب .