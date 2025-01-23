غريب آبادي: الدول المتشدقة بحقوق الإنسان انتهكت حقوق الشعب الإيراني

العالم - ايران

وفي اجتماع عقد في جنيف اليوم الخميس بمبادرة من إيران وبمشاركة الدول المنضوية لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ اعرب غريب آبادي، الذي ترأس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع الثامن والأربعين لفريق العمل التابع للأمم المتحدة (الاستعراض الدوري العالمي لحقوق الانسان)، اعرب عن القلق وانتقاده الشديد للمعايير المزدوجة والتوجهات الانتقائية والاستخدام السياسي والأداتي لحقوق الإنسان، وقال: إن البلدان التي تتشدق بحقوق الإنسان خلقت لنا على الدوام تحديات عديدة، مثل اجراءات الحظر ودعم الارهابيين وانتهكت حقوق شعبنا على نطاق واسع. وهي بدلاً من تحمل المسؤولية، تتهمنا بلا خجل بانتهاك حقوق الإنسان وفرضت علينا آليات سياسية بهدف ممارسة المزيد من الضغط.

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وأضاف نائب وزير الخارجية: لقد شهدنا مصرع عشرات الآلاف من الافراد في غزة، وهذه الدول التي تدعي دعم حقوق الإنسان لم تتخذ أي إجراء ضد الكيان الصهيوني، بل قامت بدعمه ايضا.

واعتبر غريب آبادي فرض آليات حقوق الإنسان السياسية وغير العادلة على الدول النامية تدخلا في الشؤون الداخلية للدول وانتهاكا لسيادتها، وقال إن الإجراءات السياسية لهذه الدول (المتشدقة بحقوق الانسان) تجري في الوقت الذي تقوم فيه هي نفسها بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد شعوبها وشعوب الدول الأخرى.

وشكر سفراء الدول الأخرى الذين حضروا الاجتماع، الجمهورية الاسلامية الايرانية على مبادرتها بعقد هذا الاجتماع، وأعربوا عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدوا أن آليات المراقبة الحالية غير فعالة وانتقائية وسياسية.

واتفق المجتمعون في هذا الاجتماع على مواصلة التنسيق في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في الشهر المقبل لمواجهة التوجهات السياسية في قضية حقوق الإنسان وعرض ومتابعة مواقفهم بشكل موحد ومشترك.