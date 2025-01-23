قناة العالم
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
عراقجي يعلن قلقه لاستهداف المدنيين بالمناطق الشيعية والعلوية بسوريا
عاجل
عراقجي يؤكد لفيدان ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل المكونات بسوريا
عاجل
عراقجي يؤكد لفيدان ضرورة تجنب الصراعات الداخية في سوريا
عاجل
عراقجي يؤكد لفيدان سياسة ايران المبدئية بدعم سادة سوريا ووحدة اراضيها
عاجل
وزيرا خارجية ايران وتركيا يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات السورية
عاجل
الهلال الاحمر الفلسطيني: إصابة رجل مسن من مخيم جنين برصاص الاحتلال
عاجل
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة يعبد جنوب غرب جنين
عاجل
الاحتلال يحول منزل عائلة المواطن احمد ابو الهيجا بمخيم جنين الى ثكنة عسكرية
عاجل
سرايا القدس-كتيبة جنين تؤكد تحقيق اصابات مؤكدة بتفجير عبوة بآلية للاحتلال
عاجل
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في قرية حارس بقضاء سلفيت في الضفة