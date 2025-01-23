قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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وثائقيات
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مصادر فلسطينية: إصابة أحد جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في جنين
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انصارالله: قواتنا ستظل بحالة ترقب واستعداد لمواجهة خروق الاتفاق في غزة
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انصارالله: قواتنا ستظل بحالة ترقب واستعداد لأي تصعيد عسكري على اليمن
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انصارالله: نجدد العهد مع فلسطين وغزة ان اليمن مستمر في موقفه التضامني
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انصارالله:ندين بأشد العبارات الخطوة الاميركية القديمة الجديدة التي باتت مهزلة
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انصارالله: اميركا الملطخة بالارهاب ليست في موقع يؤهلها لتصنيف الدول
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انصارالله: اميركا تهدف بقرارها الظالم بحق شعبنا بمزيد دعم لجرائم الاحتلال
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انصارالله: اميركا تمعن في العداء السافر للشعب اليمني وتستميت بدعم الكيان
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قوات الاحتلال تعتقل 4 اشقاء من منزلهم في بلدة خروبة شمال شرق جنين
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انفجارات ضخمة في مناطق مختلفة بمخيم جنين في الضفة الغربية