قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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الأمم المتحدة تقول إن 653 شاحنة مساعدات دخلت غزة الخميس
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جيش الاحتلال يغلق بالبوابات الحديدية الطرقات المؤدية لمدينة قلقيلية وقراها
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية
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طائرات كوادكابتر اسرائيلية تهدد باطلاق النار صوب من يتحرك داخل مخيم جنين
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طائرات كواكابتر اسرائيلية تهدد باطلاق النار صوب من يتحرك داخل مخيم جنين
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الرئيس العراقي:مطلبنا هو ان تقوم الادارة السورية بضمان تمثيل جميع الشرائح
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الرئيس العراقي:المبعوث العراقي للادارة السورية يراقب بحذر أي تطورات جديدة
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الرئيس العراقي: العراق ارسل مبعوثا الى الادارة السورية حيث تم التواصل معها
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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص العدو الاسرائيلي في جنين
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اشتباكات عنيفة بين اجهزة السلطة ومقاومين قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين