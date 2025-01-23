ترامب يوقع أمرا برفع السرية عن وثائق اغتيال كينيدي ومارتن لوثر كينغ

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جاء ذلك خلال بث مباشر لمراسم التوقيع، حيث قال ترامب: "هذا حدث كبير، انتظره الكثيرون لسنوات وعقود. وسيتم الكشف عن كل شيء".

كما سيتم الكشف عن وثائق تتعلق باغتيال شقيق جون إف. كينيدي، السيناتور والسياسي روبرت كينيدي في عام 1968، الذي يعتبر نجله، روبرت كينيدي جونيور أحد السياسين المقربين من ترامب.

يذكر أنه جرى اغتيال جون إف. كينيدي في 22 نوفمبر 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس، ولا يزال الأمر من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.

وقد أثارت الظروف المحيطة باغتياله العديد من نظريات المؤامرة على مر السنين. وبالمثل، فإن اغتيال مارتن لوثر كينغ في 4 أبريل 1968 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، كان صدمة كبيرة للحركة الحقوقية في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار ترامب في إطار سعيه لتعزيز الشفافية، ما أثار اهتماما واسعا، حيث يُتوقع أن تكشف الوثائق عن تفاصيل جديدة قد تغير المعرفة العامة لهذه الأحداث التاريخية.