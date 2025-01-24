قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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صحة غزة: نطالب بفتح معبر رفح لاجلاء آلاف المرضى للعلاج خارج القطاع
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صحة غزة: اخراج 86 مركزا صحيا من اصل 139 في قطاع غزة
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طواقم الاطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا في مستودع قرب موسكو
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صحة غزة: أكثر من 5500 شهيد ومفقود بعملية الاحتلال الاخيرة شمال القطاع
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صحة غزة: أكثر من 5500 شهيدا ومفقودا بعملية الاحتلال الاخيرة شمال القطاع
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قوات الاحتلال تقتحم مدينة حلحول شمال الخليل في الضفة الغربية
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة في شارع الناصرة بمدينة جنين
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الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين ويداهم منازل ومحال تجارية ببلدة عناتا
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمالي مدينة القدس المحتلة
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رئيس بلدية موسكو:الدفاع الجوي صد هجومين بالطيران المسير صوب العاصمة