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إيران تعلن عن خطط لإنتاج 50 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية

إيران تعلن عن خطط لإنتاج 50 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، عن إمكانية إنتاج 50 ألف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية في البلاد، مشيراً إلى أن 30 ألف ميغاواط منها مدرجة على جدول الأعمال.

العالم _ ايران

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لسد ومحطة الطاقة في كتوند بمحافظة خوزستان، حيث أكد أن استخدام الطاقة الشمسية يعد من أولويات وزارة الطاقة.

وأوضح علي آبادي أن الطاقة الشمسية يمكن أن تسهم في حل مشكلة عدم التوازن في مجال الطاقة في إيران، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ مشروع الـ30 ألف ميغاواط قبل نهاية العام الإيراني الحالي (الذي ينتهي في 20 مارس). وأكد أن هذا المشروع سيساعد في تقليل انقطاع الكهرباء في العام المقبل.

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وأشار الوزير إلى عدم وجود أي عقبات تتعلق بتخصيص الأراضي لمحطات الطاقة الشمسية، حيث سيتم توفير مساحات واسعة لهذا الغرض. كما تحدث عن بدء بناء محطة كتوند للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، مع إمكانية زيادتها إلى 500 ميغاواط في المستقبل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة

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