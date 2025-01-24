قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
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الاحتلال يتوغل لبلدة بني حيان جنوبي لبنان ويحرق عددا من المنازل
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موسكو تعتبر إدارة ترمب غير حاملة المفاجآت للنيتو وستسخدمه لمصالحها
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أنباء عن ترحيل الولايات المتحدة مئات المهاجرين غير النظاميين
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إعلام الاحتلال: حماس ستعلن أسماء "المختطفين" الذين ستطلق سراحهم غدا
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مدير بلدية رفح: أكثر من 60 بالمئة من مدينة رفح قد تم هدمها ومسحها بالكامل
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قوات الاحتلال تقتحم محيط المستشفى الوطني وسط مدينة نابلس بالضفة
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أجهزة أمن السلطة تحاصر منزلا في بلدة عرابة جنوب غربي مدينة جنين بالضفة
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مسؤول أممي:مستويات قياسية من الضحايا والنزوح بالضفة منذ وقف النار
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مسيّرة للاحتلال تستهدف منازل الفلسطينيين ببلدة اليامون غرب جنين بالضفة