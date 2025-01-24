منظمة بريطانية تكشف عن حدث أمني قرب ميناء رأس تنورة

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وأوضحت الهيئة أن ربان إحدى السفن أفاد باقتراب قارب عسكري صغير، قام بتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو جسم السفينة.

وادعت الهيئة أن “القارب العسكري الصغير استمر في مطالبة السفينة بالتوجه نحو ميناء داخل المياه الإقليمية الإيرانية”.

وأكدت الهيئة أن الحادثة تخضع حاليا للتحقيق، مشددة على أهمية التزام السفن المارة في المنطقة بالحيطة والحذر، والانتباه لأي أنشطة قد تبدو مريبة.

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وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة أن الواقعة انتهت، وأن السفينة تتابع إبحارها نحو وجهة الرسو.

ولم تكشف الهيئة عن أي تفاصيل حول ملكية السفينة والقارب الصغير.