شاهد.. شرطة غزة تدعو الغزيين عبر قناة العالم إلى أمر هام

العالم خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية من شارع الرشيد بقطاع غزة، قال العميد قنديل أنه منذ اللحظات الأولى لسريان وقف العدوان، باشرت الشرطة تطبيق خطة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة، من أجل بسط الأمن، ومساندة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، واستعادة مظاهر الحياة في القطاع.

وأضاف أن الشرطة ستواصل القيام بمهامها، رغم فقد عدد من الضباط والعناصر والمقدرات، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تكفل أمن المواطنين واستقرارهم، ودعا المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة.

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وأضاف العميد قنديل أن الشرطة تطمئن المواطنين أن جميع مراكزها في كافة المحافظات تقوم بواجبها، وبإمكانهم متابعة أية قضايا تتعلق بعمل جهاز الشرطة، وتؤكد أنها لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام والقانون.

وأكدت أن طواقم هندسة المتفجرات تعمل مع الجهات المختصة على تفقد الأماكن التي ما زالت تحتوي على مخلفات القذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات الاحتلال في المحافظات جميعها.

كما دعا المواطنين بضرورة عدم العبث بأية أجسام أو قذائف، وإبلاغ الجهات المختصة من أجل القيام بواجبها في إزالة تلك الأجسام وتحييد خطرها، من خلال الاتصال عبر أرقام الطوارئ.

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