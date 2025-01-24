شاهد.. قصة عائلة فلسطينية محى انتصار غزة كل آلام نزوحها

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وقالت مواطن فلسطيني وهو نازح من بيت حانون امضى 15 شهرا في مخيمات النزوح ان يشعر الان بفرحة، مؤكد ان ذلك يعد انتصار تاريخي للنازحين المتواجدين في جنوب قطاع غزة، مشيرا الى انه رغم تدمير بلدة بيت حانون بالكامل حيث لا تتوفر فيها مقومات الحياة الانسانية، اكد ضرورة عودته وتعمير المدينة مرة اخرى رغم الصعوبات والمأسي.

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واضاف ان كل هذه المأسي ستنسى بمجرد اجتياز حاجز نتساريم والعودة لمدينة قطاع غزة، واشار الى شعوره بالفرحة العارمة حتى قبل ان يصل لمنزله. ووصفا لحياته خلال النزوح قال ان الحياة عبارة عن حياة تشريد وعطش ومعاناة.

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وقالت زوجته ان منذ بداية الحرب كان اول يوم 7 اكتوبر خرجت اسرتها من البيت مباشرة لان بيت حانون قريبة على مواقع تواجد المستوطنين الاسرائيلين ، واشارت الى انهم خرجوا بدون ان يحملوا معهم اي شيء وذهبوا للاستقرار في بيت احد اقاربهم ببيت شيخ رضوان من ثم تم استهداف المنزل المجاور لهذا البيت ما تسبب بتضرر المنزل المقيمين فيه واصابتهم باصابات متوسطة ومن ثم انتقلت عائلتها لمستشفى الشفاء وانتقل باقي اقاربهم للبقاء في مستشفى القدس وتل الهوى.

واضافت ان بعد ذلك اقتربت الدبابات من مستشفى القدس واشتد القصف المدفي من قبل كيان الاحتلال، ما اشعرهم بالخوف بسبب الاوضاع السيئة. وعن شعورها بالنزوح قالت انها وعائلتها اضطروا للنزوح بعد اعلان الاحتلال الاسرائيلي ان المستشفى منطقة قتال ويجب ان يتم اخلاءها. واضافت ان خلال نزوحها عبر حاجز نتساريم كان هناك تفتيش واكملوا السير من تل الهوى من شمال القطاع لجنوب القطاع.

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