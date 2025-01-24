قبيل انتهاء مهلة الـ60 يوما.. الاحتلال يُصارع الوقت بمزيد من الخروقات

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في هذا السياق، استفاقت القرى الجنوبية على عدد من الانتهاكات، حيث توغل العدو مجددًا، فجر اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، إلى بلدة بني حيان، وقام بإحراق عدد من المنازل فيها، وذلك في سياق مواصلته اعتداءاته على القرى الجنوبية اللبنانية.

ورُصد توغل معادٍ، عند ساعات الفجر الأولى، إلى منطقة الزقاق عند أطرف بلدة عيترون، حيث قامت قوات العدو بعمليات تجريف وحرق عدد من المنازل، وما تزال تتمركز في المنطقة.

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كما ما تزال هناك قوة صهيونية منتشرة داخل أحياء بلدة بني حيان حتى ساعات هذا الصباح، إذ يستكمل العدو إحراق المنازل ومبنى بلدية بني حيان.

جاء ذلك اثر توغل قوة معادية مؤللة عند منتصف الليل، داخل بلدة بني حيان، وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسُمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، كما أحرقت بعدها عددًا من المنازل. كذلك نفّذ العدو، اليوم صباحًا، تفجيرًا عنيفًا جدًّا في بلدة رب ثلاثين.

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في سياق متصل، لاحظ أهالي وسكان القرى المحاذية لما يُسمى "الخط الأزرق" الدمار الكبير الذي تسبب به العدو بعد وقف إطلاق النار.

وقد زادت نسبة الدمار في تلك القرى لأكثر من 60% مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عمليات تجريف الطرق والأرصفة العامة والفرعية والحقول والبساتين.

المصدر: موقع العهد