العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ولا سيما على جنين ومخيمها هو ليس عملية أمنية إسرائيلية وحسب بل هو عملية تترجم إنعدام الثقة الإسرائيلية بالسلطة الفلسطينية التي فشلت في القضاء على المقاومة في مخيم جنين بحسب أحد المعلقين في الإعلام العبري.

وحول ما يريده الإحتلال الإسرائيلي في أن يصل بعدوانه على الضفة الغربية المحتلة وتحديدا على مخيم جنين، أكد الباحث السياسي خليل نصر الله أنه فيما يتعلق بمخيم جنين فهي ليست العملية الأولى بل هي محاولة تصفير العملية الاولى حيث كان قد خسر أكثر من محاولة في عام 2000 قبل عملية"طوفان الاقصى" حيث في عام 2023، بقيت العملية ولم يتمكن الاحتلال من تدمير أو تفكيك هيكل للمقاومة هناك حيث أتت بعده عمليات في قطاع غزة.

ولفت نصر الله إلى أن عملية الإحتلال كان الاساس منها فك الإرتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكان واضح جدا اليوم كان يتحدث عن وحدة الساحات وإذا أشعل جبهة فستشتعل جبهات.

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ورصد البرنامج الإنسحاب الإسرائيلي من معبر رفح بفعل الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة الذي بات قريبا

ولكن السؤال الذي يطرح في الكيان الاسرائيلي، هو من يدير هذا المعبر، وما دور السلطة الفلسطينية في ادارته وهل ستتخلى حماس عن سلطتها التي كانت قائمة على معبر رفح قبل الحرب على غزة.

وناقش البرنامج إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالته التي لم تكن مفاجئة غير أنها تأتي في وقت تعيش فيه تل ابيب صدمة فشل حرب الإبادة في تحقيق أهدافها الإتفاق على وقف اطلاق النار في غزة.

وبحث البرنامج في استقالة "هاليفي"من رئاسة أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي لها ما بعدها، لا سيما لجهة التصادم التحدي الأكبر وهو إعادة "الاستقرار" الذي تزعزع في الجيش بعد معركة" طوفان الاقصى"، وفشل حرب الإبادة على غزة، وهو بالتالي ما يشكل مسؤولية اولى لرئيس الأركان الجديد، كما يقول أحد المحللين العسكريين في الإعلام العبري.

ضيف البرنامج

-الباحث السياسي خليل نصر الله

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