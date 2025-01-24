وزير الخارجية السعودي يصل الى دمشق

العالم - سوريا

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلتقى بقائد الإدارة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني، في قصر الشعب بدمشق.

وتعد زيارة ابن فرحان إلى دمشق التي وصلها قادما من لبنان، هي الأولى منذ سقوط النظام السابق.

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وتأتي الزيارة التي لم يعلن عن مدتها ضمن سلسلة لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة المقبلة.

وكانت آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق في 18 أبريل/ نيسان 2023، حيث التقى فيها الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

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وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد زار الرياض، في وقت سابق من هذا الشهر، للمشاركة في اجتماع دولي بشأن سوريا.