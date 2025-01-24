اليمن: إدانات رسمية وشعبية لتصنيف أمريكا أنصار الله منظمة ارهابية

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ودعت المجتمع الدولي الى ادانة القرار الذي لن يزيد اليمن الا ثباتا وصمودا ولن يغير من الموقف الداعم و المساند لفلسطين.



ادانات واسعة واستنكار رسمي وشعبي لقرار الادارة الأمريكية بتصنيف حركة انصار الله منظمة ارهابية على خلفية موقفها المساند لغزة.

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والذي يأتي في اطار زيادة معاناة الشعب اليمني ومحاولة ثني القوات المسلحة اليمنية عن مواصلة اسناد فلسطين اضافة الى تقديم المزيد من الدعم لجرائم الكيان الاسرائيلي.



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله القاضي عبدالله النعمي: أي تهديدات أو قرارات تمثل وجعا للشعب اليمني ستنعكس سلبا على العدو وسيقابل الشعب اليمني هذه التهديدات بمواقف اكثر وجعا و إيلاما ، وأي دولة من دول المنطقه تحاول ان تنجر للمستنقع الامريكي وتستجيب لتنفيذ اجندته ضد الشعب اليمني ستكون هي اول المتضررين ولن يسكت الشعب اليمني مطلقا.

البيانات الرسمية للقوى والمكونات السياسية ورابطة علماء اليمن ووزارة الخارجية حذرت من تبعات القرار الامريكي على الشأن الاقتصادي والانساني في اليمن وعلى جهود السلام التي بلغت مرحلة متقدمة. ودعت المجتمع الدولي والشعوب الحرة لإدانة هذا القرار الذي لايستند لأية معايير غير خدمة الأجندة الصهيونية.



وقال وعضو الوفد اليمني المفاوض عبدالمجيد الحنش: الادارة الامريكية تنتقم من اليمن بعد فشلها في استهداف الجمهورية اليمنية في البحار وبعد أن قام الجيش اليمني بضرب بوارجها العسكرية.