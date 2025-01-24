اللواء سلامي: استقالة المسؤولين الصهاينة دليل على هزيمتهم

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي قال في تصريح له إن استقالة المسؤولين العسكريين الصهاينة بعد انتهاء حرب غزة دليل واضح على هزيمتهم.

وأضاف، لو انهزمت غزة لتضرر الإسلام، وعندما انتصرت غزة يعني انتصر الإسلام.

وتابع، لم نتراجع أمام العدو ولم نستسلم في أي نقطة.. لم نقلق من الحصار الاقتصادي للعدو ولا من تهديداته وترهيبه العسكري.

وأشار اللواء سلامي إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدم ينتصر على السيف.

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