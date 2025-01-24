عمليات نوعية للمقاومة خلال تصديها لقوات الاحتلال في جنين

العالم - فلسطين

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، في بلاغ عسكري، اليوم الجمعة، إن مقاتلي سرية قباطية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية بآلية عسكرية في محور القدس محققين إصابات مؤكدة.

وأكدت سرايا القدس-كتيبة جنين في بلاغ عسكري، أن مقاتليها في سرية قباطية يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو بمحيط المنزل المحاصر ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، محققين إصابات مؤكدة.

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وفي بلاغ آخر قالت سرايا القدس-كتيبة اليامون، إن مجاهديها اشتبكوا مع قوات العدو المقتحمة للبلدة وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي، ويفرض حصار مشددا، تزامنًا مع اقتحامات ومداهمات لقرى وبلدات في قضاء جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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ومنذ بدء العدوان على جنين، أجبر جيش الاحتلال نحو 8 آلاف شخص على مغادرة منازلهم في المخيم تحت تهديد السلاح، وفتح ممرا واحدا يضطر فيه المواطنون إلى المرور عبر كاميرات لفحص بصمات العين والوجه، حتى وصولهم إلى دوار العودة غرب المخيم، وسط تهديدات بهدم وتجريف عدد من المنازل.

وتفرض قوات الاحتلال حظر تجوال في مخيم جنين، تزامنًا مع انتشار مكثف لجنودها في المنطقة، وذلك في إطار ما أسمته عملية "السور الحديدي".