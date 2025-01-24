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الأدميرال تنكسيري: مناورات الرسول الأعظم (ص) هدفها السلام وإرساء الأمن

الأدميرال تنكسيري: مناورات الرسول الأعظم (ص) هدفها السلام وإرساء الأمن
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أکد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الأدمیرال علي رضا تنكسيري أن مناورات "الرسول الأعظم" (صلى الله عليه وآله) تحمل رسالة السلام والصداقة مع الدول المجاورة وإرساء الأمن في الممرات المائية الدولية.

العالم - ايران

وأضاف الأدمیرال علي رضا تنكسيري في تصریح الیوم الجمعة بأن مناورات "الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) 19" تقام في المناطق الشمالية والوسطى من الخليج الفارسي وفي ثلاث مناطق تابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

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وأكد: أننا قادرون على ضمان أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة مع الدول المجاورة والوقوف بحزم ضد أي تهديد.

وأضاف: يجب على الدول الأجنبية أن تعلم أن وجودها في هذه المنطقة مزعزع للأمن ولا يمكنها خلق الأمن المستدام في هذه المنطقة الحساسة.

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