الأدميرال تنكسيري: مناورات الرسول الأعظم (ص) هدفها السلام وإرساء الأمن

العالم - ايران

وأضاف الأدمیرال علي رضا تنكسيري في تصریح الیوم الجمعة بأن مناورات "الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) 19" تقام في المناطق الشمالية والوسطى من الخليج الفارسي وفي ثلاث مناطق تابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

اقرأ ايضا..إيران تبدأ اليوم مناورات بحرية كبرى في الخليج الفارسي

وأكد: أننا قادرون على ضمان أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة مع الدول المجاورة والوقوف بحزم ضد أي تهديد.

وأضاف: يجب على الدول الأجنبية أن تعلم أن وجودها في هذه المنطقة مزعزع للأمن ولا يمكنها خلق الأمن المستدام في هذه المنطقة الحساسة.