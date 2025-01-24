عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى المبارك

العالم - فلسطين

ووفق تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد المبارك.

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الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تفرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.