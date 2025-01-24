إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوبي نابلس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط جبل "العرمة" القريب من بلدة "بيتا" جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وتتعرض بلدة "بيتا" لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل "صبيح".

وفي الـ 6 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية التركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيتا، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في أيار/مايو 2021.