لبنان: الخلافات المسيحية المسيحية تعرقل تشكيل حكومة نواف سلام

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سلام وبعد تفاهمه مع الثنائي على حصته ومنها حقيبة المالية وفق تشكيلة تراعي وثيقة الوفاق الوطني عاد ليضع العصي في عجلات التاليف من بوابة حديثه عن احتكار الحقائب وخاصة وزارة المال، ما استدعى ردا من رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد فيه ان وزارة المالية غير خاضعة للمثالثة ولا المرابعة بل ان امرها بت في وثيقة الطائف باسناد الحقيبة الى الطائفة الشيعية وهو ما تفق عليه .

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وصرح الكاتب السياسي وسام إسماعيل: منذ اول لقاء بين الثنائي الوطني ورئيس الحكومة كان واضحا ان رئيس الحكومة متقبل لموازين القوى القائمة وان المشكلة لن تكون بموضوع اسناد وزارة المالية للطائفة الشيعية ولكن يظهر ان هنلاك طرف آخر في البلد يريد ان يصفي حسابات سياسية مع الثنائي الشيعي انطلاقا من تشكيل الحكومة.

مصادر مواكبة قالت ان التعتر يكمن في خلافات الاقطاب المسيحية وقوى المعارضة ومحاولة تحميل تاخرخا للثنائي ياتي في سياق سياسة التشفي والاستئثار توظيفا لمشروعها السياسي.

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وقال المحلل السياسي سمير الحسن: محاولات الاستعجال بتشكيل الحكومة لم يكن معتاد في لبنان لانه كان يحتاج دائما الى مشاورات ومفاوضات وقتا بالعكس الثنائي اكثر انفتاحا اكثر مرونة وهو يسعى الان الى تشكيل حكومة.

تطورات الشأن الحكومي تاتي بالتزامن مع التطورات الميدانية لاسيما تسريبات الاحتلال الاسرائيلي عدم انسحابه من الجنوب بعد انتهاء فترة الستين يوما مادفعت بحزب الله بيانا طالب فيه الدولة اللبنانية والدول الراعية لاتفاق وقف النار ممارسة مسؤوليتها لردع اي حماقة يرتكبها الاحتلال.



ما يضع انجاز الملفات السياسية والاسنحقاقات في مهب النوايا العدوانية وجعل لبنان رهينة لمشاريع لا تخدم المصلحة الوطنية.