بزشكيان يؤكد على عدم التراجع أمام تهديدات الأعداء

العالم - خاص بالعالم
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد عدم تراجع بلاده أمام الحظر والتهديدات التي يطلقها أعداء الشعب الإيراني، مشيرا الى أن طهران لا تخوض حربا وشجارا مع أحد.
وقال بزشكيان إن طهران تضع جيرانها ضمن أولوياتها، وتسعى للعيش بأمن وسلام، مشيراً الى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة التواصل مع الجميع على أساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الاسرائيلي. وقال بزشكيان إن من يتحدث عن حقوق الإنسان لا بد أن يقيم وزنا للإنسانية.
إقرأ ايضا...ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع طهران
وقال مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني 'يتوهمون بأنهم إذا هددونا أو حاصرونا أو حظرونا بأننا سنركع، نحن لا نسعى للحرب مع أحد. نحن نسعى للسلام مع الجميع. الأولوية جيراننا'
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن الشعب الإيراني لا يخاف تهديدات الأعداء، ولا يمكن لأيِ قوة أن تقهره، بل رد عليهم بالحضور في الميدان. وأشار سلامي الى إشعال الاستكبار العالمي الفتن والحروب في الأراضي الإسلامية، وأكد ألا شيء مثل الجهاد يستطيع إخماد هذه النيران، مشيراً الى خروج غزة منتصرةً رغمَ الجرائم التي ارتكبَها جيشُ الاحتلال بدعمٍ أميركي.
اقرأ المزيد...الأدميرال تنكسيري: مناورات الرسول الأعظم (ص) هدفها السلام وإرساء الأمن
وقال سلامي "نحن لا نخشى من الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو، والشعب الإيراني شعب يتخذ خطوات حازمة، ويفكر، ويعرف العدو، ولا يلتفت أبدا إلى الدعاية والأجواء الكاذبة والشائعات، ولا قوة تستطيع أن تقهره".
وأعلنَ قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري انطلاق مناورات بحرية في وسط وشمال الخليج الفارسي.
وقال الأدميرال تنكسيري إن المناورات تستعرض جزءا صغيرا من القدرات البحرية الإيرانية، مشيرا الى أنها تبعث برسالة سلام وصداقة للدول الجارة، كما تثبت القدرات الإيرانية على إرساء إن الأمن الإقليمي.
وكشف تنكسيري عن استخدام معدات جديدة في المناورات البحرية، بما في ذلك الزوارق السريعة، وصواريخ بر_ بحر، وأخرى أرض_ أرض.
ورأى خطيب جمعة طهران آية الله السيد 'احمد خاتمي' أن الهجوم العسكري على إيران لن يجدي نفعا فإيران اليوم ليست إيران الأمس، بل هي قوية وقادرة على المواجهة. معتبرا إن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة الغرور الإميركي.