بزشكيان يؤكد على عدم التراجع أمام تهديدات الأعداء

العالم - خاص بالعالم



الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد عدم تراجع بلاده أمام الحظر والتهديدات التي يطلقها أعداء الشعب الإيراني، مشيرا الى أن طهران لا تخوض حربا وشجارا مع أحد.



وقال بزشكيان إن طهران تضع جيرانها ضمن أولوياتها، وتسعى للعيش بأمن وسلام، مشيراً الى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة التواصل مع الجميع على أساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الاسرائيلي. وقال بزشكيان إن من يتحدث عن حقوق الإنسان لا بد أن يقيم وزنا للإنسانية.

إقرأ ايضا...ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع طهران



وقال مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني 'يتوهمون بأنهم إذا هددونا أو حاصرونا أو حظرونا بأننا سنركع، نحن لا نسعى للحرب مع أحد. نحن نسعى للسلام مع الجميع. الأولوية جيراننا'



القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن الشعب الإيراني لا يخاف تهديدات الأعداء، ولا يمكن لأيِ قوة أن تقهره، بل رد عليهم بالحضور في الميدان. وأشار سلامي الى إشعال الاستكبار العالمي الفتن والحروب في الأراضي الإسلامية، وأكد ألا شيء مثل الجهاد يستطيع إخماد هذه النيران، مشيراً الى خروج غزة منتصرةً رغمَ الجرائم التي ارتكبَها جيشُ الاحتلال بدعمٍ أميركي.