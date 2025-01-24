الكابينت الاسرائيلي يقرر رسميا عدم الإنسحاب من جنوب لبنان

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وأوضحت قناة كان العبرية، أن القيادة السياسية الإسرائيلية أبلغت كبار مسؤولي الجيش بأنها تجري محادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة، للحصول على وقت إضافي للانسحاب الكامل، وأن الفترة تتراوح بين أيام وأسابيع.



من جهته حذر حزب الله من أن أي انتهاك لمهلة الستين يوما يعتبر خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان ودخول فصل جديد يتطلب من الدولة التعامل معه من خلال كافة الوسائل والأساليب والمواثيق الدولية لعودة الأراضي وتحريرها، وسط تشديد لبناني على ضرورة الضغط على الاحتلال للانسحاب.



من جانبه شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفضه القاطع لأي تمديد للمهلة ولو ليوم واحد.

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