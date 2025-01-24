الإحتلال يواصل اجتياح مخيم جنين وسط حملة اعتقالات

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وبدأ جيش الاحتلال العمل على سياسة شق الطرق من خلال هدم المنازل وحرقها في اطراف المخيم من الجهة الغربية، حيث هدم منازل مكونة من عدة طوابق في منطقة قريبة من حي عبد الله عزام للتوغل في عمق مخيم جنين.

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جيش الاحتلال الاسرائيلي ايضا مد يده الى بلدات والقرى القريبة من مخيم جنين اعتقل العشرات منهم ضمن حملته العسكرية التي لم تنتهي والتي لن تنتهي بحسب ما يزعم الا بالقضاء على المقاومة.



وهذه العملية العسكرية عملية غير مسبوقة في مخيم جنين عملية بدأت بقوة عملية بدأت بدموية حيث مئات العائلات الفلسطينية من داخل مخيم جنين اضطرت الى النزوح بسبب الظروف القاسية التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي في هذه العملية العسكرية.