خيارات معدومة لنتنياهو في مواجهة إيران

العالم – العين الاسرائيلية

ورصد البرنامج الخيارات التي يملكها الكيان الاسرائيلي للهجوم على إيران، كما يهدد نتنياهو وقادة الإحتلال، خيارات قال أحد المعلقين في الإعلام العبري أنها "معدومة"بفعل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الابيض، كونه هو الذي سيحدد كيفية التعاطي مع إيران وليس نتنياهو بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بكيفية تعاطي نتنياهو مع تهديداته المتواصلة ضد الجمهورية الاسلامية في إيران بعد مجيء دونالد ترامب وهل سيكون حرا في أي عدوان محتمل على إيران، أكد د. وسام اسماعيل الباحث في العلاقات الدولية أنه بالاستناد على ما ظهر في الفترة السابقة والذهاب إلى وقف اطلاق النار مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بضغط من ستيف ويتكوف مندوب دونالد ترامب أن الامور سيديرها الرئيس دونالد ترامب وأن كل التهديدات التي يمكن أن تساق من نتنياهو بمواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تكون إلا للإستهلاك الداخلي.



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ولفت اسماعيل أنه بدا واضحا أن الكيان الاسرائيلي لا يمكن له أن يعمل إلا وفق المسار الأمريكي، وبالتالي فإن دونالد ترامب الذي أعلن البارحة أن الخيار اليوم ليس خيارا عسكريا هو الذي سيتحكم بمسار العلاقات الدولية في الشرق الأوسط من الوجهة الامريكية وبالتالي على نتنياهو أن يتكيف مع هذا الواقع وأن يحاول أن يحوّر في تصريحاته وفي خطاباته وفي لهجاته بما يتوافق مع الرئيس الأمريكي.

كما القى البرنامج الضوء على عاموس يدلين الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية والذي طرح تساؤلات حادة فيما ينتظر الكيان الاسرائيلي مستقبلا من تحديات بالنسبة للأمن القومي إذا ما انتهت الحرب على غزة، مشيرا الى إتفاق وقف اطلاق النار في لبنان والبرنامج النووي الإيراني والتطبيع مع السعودية.

كما تطرق البرنامج الى العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ولاسيما مع جنين وعلى مخيمها الذي بحسب الرئيس السابق للإستخبارات العسكرية الاسرائيلية في جيش الاحتلال يشكل ردا مناسبا على حالة الانتصار التي تعيشها حماس بعد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.

ضيف البرنامج:

- د. وسام اسماعيل الباحث في العلاقات الدولية

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