البيت الأبيض ينشر صورة تعكس سياسة الترحيل الصارمة

العالم - الأميركيتان

وقال البيت الأبيض تعليقا على الصورة: "تماما كما وعد، يرسل الرئيس ترامب رسالة قوية إلى العالم: أولئك الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني سيواجهون عواقب وخيمة".

وفي رسالة نشرت الليلة الماضية على منصة "X"، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ألقت القبض على 538 مهاجرا غير شرعي يوم الخميس فيما وصفته بأنه بداية أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.

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وقالت قناة "فوكس نيوز" أنه بين منتصف ليل 21 يناير والساعة 9 صباحا في 22 يناير أي خلال 33 ساعة، ألقت عمليات الإنفاذ والإزالة (ERO) في ICE القبض على أكثر من 460 مهاجرا غير شرعي لديهم تاريخ إجرامي.

واعتقل العملاء مواطنين من عدد كبير من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وأنغولا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا والسنغال وفنزويلا.

ووقعت الاعتقالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك ولايات إلينوي ويوتا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك وفلوريدا وماريلاند.

وفي الوقت نفسه، أصدرت إدارة الهجرة والجمارك أكثر من 420 أمر اعتقال، وتم القبض على المواطنين لارتكابهم جرائم من بينها القتل والاعتداء والاختطاف والضرب والسطو.