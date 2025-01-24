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لهجة جديدة تتبنها امريكا في الحوار عن تايوان

لهجة جديدة تتبنها امريكا في الحوار عن تايوان
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وتأمل في حل قضية تايوان سلميا.

العالم - الاميركيتان

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن روبيو قوله إن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان وتأمل أن يتم حل قضية تايوان سلميا ومقبولا لكلا جانبي مضيق تايوان".

وأعربت وزارة الخارجية الصينية، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، عن استيائها من المساعدات العسكرية الأمريكية المستمرة لتايوان وقدمت احتجاجا صارما لواشنطن.

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وأكدت أن تلك المساعدات تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وسيادتها ومصالحها الأمنية.

ويشار إلى الصين تعتبر السيادة الصينية على تايوان أمرًا لا جدال فيه.

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