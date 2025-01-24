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ترامب يغري كندا للانضمام الى الولايات المتحدة

ترامب يغري كندا للانضمام الى الولايات المتحدة
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى كارولينا الشمالية، كندا بإعفاءات جمركية كبيرة ورعاية صحية أفضل لمواطنيها إذا انضمت إلى الولايات المتحدة.

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب إنه يعد كندا بإعفاءات ضريبية كبيرة إذا انضمت إلى بلاده لتصبح الولاية الـ51، كما سيحصل مواطنوها على إعفاءات ضريبية كبيرة جدا، لأنهم يخضعون لضرائب كبيرة في الوقت الحالي، ولن نضطر إلى القلق بشأن القضايا العسكرية والعديد من الأمور الأخرى، حسب قوله.

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ووعد ترامب الكنديين بالحصول على رعاية صحية "أفضل بكثير" من تلك التي يحصلون عليها حاليا في بلادهم.

يذكر أن ترامب ذكر فكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد على استقلالها وهويتها الوطنية.

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