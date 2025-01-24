بوتين يبدي استعداده لمفاوضات مع ترامب بشأن اوكرانيا

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وإذ أظهر ترامب خلال مشاركته في منتدى 'دافوس' الاقتصادي رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية التي وصفها بالسخيفة.



فلاديمير بوتين أبدى استعداده لمفاوضات مع نظيره الأمريكي ترامب بشأن أوكرانيا، وأشار إلى وجود مواضيع مشتركة للبحث مع الولايات المتحدة.

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وقال فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية: 'ترامب فرض عدداً كبيراً من العقوبات على روسيا خلال ولايته الرئاسية الأولى الأمر الذي لم يصب في مصلحة أمريكا، ولو لم يسرقوا من ترامب الفوز في عام ألفين واثنين وعشرين لما اندلعت الأزمة في اوكرانيا'

وفيما غزل سياسي يتصاعد بين ترامب وبوتين، أظهرت الرئاسة الأوكرانية رفضها أي مفاوضات سلام بين الرئيسين؛ الروسي والأميركي، في غياب كييف وأوروبا.



وقالت الرئاسية الأوكرانية إن بوتين يريد التفاوض على مصير أوروبا دون أوروبا، ويريد التحدث عن أوكرانيا دون أوكرانيا.



هذا الأمر لن يحصل، وعلى بوتين نفسه أن يعود إلى الواقع، أو ستجري إعادته إلى الواقع على حد قول الرئاسة الأوكرانية.



وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدوره قال إن تعافي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرهون بمدى مراعاة واشنطن لمصالح موسكو.



وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من إمكانية تحسن العلاقات في حال مراعاة المصالح الروسية، إلا أنه لا يمكن توقع أية تحولات إيجابية جذرية في العلاقات الثنائية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي استعداده للتفاوض على صفقة من شأنها أن توقف الحرب مشيراً إلى خسارة أوكرانيا وروسيا كثيرا من الجنود على حد تعبيره.