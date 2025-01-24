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الجنائية الدولية تتخذ تدابير لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية

الجنائية الدولية تتخذ تدابير لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، بحيث دفعت رواتب الموظفين لثلاثة أشهر مقدَّماً، تحسباً من عواقب مالية من جراء هذه العقوبات المفترضة.

العالم - أوروبا

وبحسب مشروع القانون الأميركي، من المتوقع أن تُفرض العقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائياً أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها "إسرائيل".

وفي سياق استعدادها لعواقب مالية كبيرة، كالالتزام بالعقوبات من جانب المصارف التي لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تُجري معاملات بالدولار، دفعت المحكمة الرواتب إلى موظفيها لـ 3 أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تسببها العقوبات الأميركية.

وبحسب الوكالة، يتم العمل على نسخ احتياطية من الأدلة، تحسباً من احتمال أن تضطر شركة "مايكروسوفت" الأميركية إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وفي أيار/مايو من العام الماضي، أكدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنّ نتنياهو انتقد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بسبب رفضها محاولات الحزب الجمهوري فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

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