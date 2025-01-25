الاحتلال يعلن وقف نشاط الأونروا في القدس المحتلة نهاية يناير

العالم _ فلسطين

يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادق عليه الكنيست ضد "الأونروا" حيز التنفيذ.

ومشروع القانون هذا، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة بلغت 92 عضوا في الكنيست مقابل 10 معارضين، نشأ بعد الاشتباه بأن "بعض العاملين في الأونروا في غزة شاركوا في أحداث يوم 7 أكتوبر"، بحسب زعم السلطات في الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم "الأونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي الفلسطينة المحتلة. وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سوف يتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة في الكيان الاحتلال .

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وقال دانون: "لقد اخترقت حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية الأونروا منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "رفض الأمين العام العنيد والمبدئي لإنكار وتجاهل الأدلة التي قدمتها "إسرائيل" بشكل صارخ بشأن الافتقار إلى الحياد في المنظمة، أجبر الكيان على التصرف" حسب زعمه . بمسؤولية تجاه مواطنيها، للرد ووقف التعاون مع التنظيم".

وشدد داني دانون في بيانه على أن "هذه التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن تسلل حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية إلى الأونروا، ورفض الوكالة معالجة المخاوف الخطيرة والمادية التي أثارتها "إسرائيل" وتصحيح الوضع" حسب زعمه .

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حذرت من أن عملياتها الإغاثية قد تتعرض للشلل في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب سريان الحظر الإسرائيلي على أعمالها نهاية يناير الجاري.

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وذكرت الوكالة في بيان رسمي عبر حسابها في منصة "إكس": "الوقت يمر بسرعة احتمال حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة ".

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".