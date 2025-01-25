سكان جنوب لبنان ينوون العودة رغم عدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلی

العالم _ لبنان

وبحسب جريدة "اللواء" اللبنانية، فلم يستعبد مصدر صدور موقف من قيادة الجيش، يدعو إلى التريث بانتظار جهوزية الوضع على الأرض في القرى.

ودخلت وحدات من الجيش اللبناني، اللواء الخامس، إلى بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي. وباشرت بفتح الطرقات وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، بمؤازرة من قوات اليونيفيل.

في المقابل، تواصلت الخروقات الاسرائيلية لاتفاق الهدنة، وقد بلغ عددها حتى يوم الجمعة 639 خرقا، فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عملية نسف في بلدة كفركلا حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية، كما نفذ تفجيرا عنيفا جدا في بلدة رب ثلاثين.

شاهد ايضا.. حزب الله يرد على رغبة الاحتلال إطالة أمد بقائه في الجنوب

وعند منتصف ليل أمس توغلت قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل ومبنى بلدية بني حيان.

وكان "موقع والا" الإسرائيلي قال أمس الجمعة، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر يجريان محادثات مع واشنطن ودول أوروبية لتوضيح الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان لكن الموقع أشار إلى إن هناك تخوفا من رد فعل أمريكي إذا لم يتم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "اسرائيل" لن تنسحب من جنوب لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه. وعملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.

شاهد ايضاً... عائلة لبنانية تروي تفاصيل مرعبة ليلة الهجوم الإسرائيلي على لبنان

وقال مكتب نتنياهو في بيان: بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأن أحد شروط الاتفاق نص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني (حسب زعمه).

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن المستوى السياسي أمر الجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة ولبنان والكيان يجرون محادثات بشأن تمديد فترة وجود الجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

لكن وسائل إعلام عبرية أعلنت مساء أمس أن جيش الاحتلال سيسحب قواته من أجزاء من القطاع الشرقي جنوب لبنان، وسيترك قوات في أجزاء أخرى لفترة قد تمتد لأسابيع.