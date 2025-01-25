في لبنان؛ 'اسرائيل' تلتزم بصفتها الخبيثة: نقض العهود

العالم - لبنان

طلب الكيان الاسرائيلي التمديد من الادارة الامريكية، كما هو متوقع قوبل بالموافقة ليعلن البيت الأبيض إن هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة في لبنان مع مواصلة العمل لإتمام تمديد وقف إطلاق النار. ورغم انتهاء جلسة الكابينت دون قرار حاسم بشأن لبنان، وجه القادة السياسين تعليمات لجيش الاحتلال بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي وتنفيذ إعادة انتشار في القطاع الغربي، بحسب قناة كان العبرية. وبرر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار بأن بند الانسحاب اصيغ بناءً على فهم بأن العملية قد تستغرق وقتاً أطول بدورهم قال مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس الأميركي، إنهم بحاجة لفترة زمنية إضافية قد تمتدّ لأسابيع.

وفي بيروت، كانت قد تواصلت الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لإلزام الاحتلال بالانسحاب مع انتهاء المهلة لتتداول الانباء حول طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري للسفيرة الامريكية ليزا جونسون نقل رفضه التمديد لترامب. وفيما ابلغت تل ابيب قيادة اليونيفل نيّتها الإبقاء على قواتها، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بقرار الرفض رسمياً وأن قوات الاحتلال قد تنفذ انسحاباً جزئياً.

وعلى الرغم من قرار الكيان تمديد احتلال عدد من البلدات اللبنانية حتى إشعار آخر، يستعد أهالي القرى والبلدات الحدودية، للانطلاق نحو البلدات المحتلة. لتكشف مصادر ان الجيش اللبناني سيطلب من الأهالي عدم التوجه إلى البلدات حتى انسحاب الاحتلال وازالة الذخائر غير المنفجرة مع توقعات بتعزيز الحواجز عند المداخل المؤدّية إلى البلدات الخطرة لمنع الأهالي من الوصول إليها. الا أن رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، ومنهم مقرّبون من حزب الله، أكدوا التزامهم بقرار الدولة والجيش اللبناني.

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