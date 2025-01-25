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كتائب القسَّام تعلن عن إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم في جنين

كتائب القسَّام تعلن عن إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم في جنين
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

في تطور نوعي على الأرض، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نجاحها في إيقاع قوة صهيونية في كمين مُحكم بحارة الدمج بمخيم جنين تزامناً مع اشتباكات عنيفة خيمت على المنطقة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

العالم-فلسطين

وأكدت الكتائب في تصريح مقتضب، أنها تمكنت من تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال داخل حارة الدمج. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في حارة الدمج، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وتمكنت المقاومة من تفجير عبوة ناسفة بجرافة للاحتلال، أثناء قيامها بتدمير البنية التحتية في حارة الدمج ما أدى لاشتعال النيران فيها.

كما استطاعت المقاومة إعطاب آلية للاحتلال خلال الاشتباكات العنيفة في حارة الدمج، مما دافع جنود الاحتلال لإطلاق قنابل دخانية للتغطية على سحب الآلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الخامس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، ودمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

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وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا للمداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها، وأقامت سواتر ترابية، لمنع الدخول والخروج، وذلك في ظل أوضاع صعبة يواجهها المرضى والطواقم الطبية بمستشفى جنين الحكومي، بسبب انقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود.

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