المقاومة الفلسطينية تفاجئ الاحتلال في عملية تسليم الأسيرات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة، محمد البلبيسي ان غزة تشهد يوماً حاسماً وفاصلاً في تطبيق قرار اتفاق وقف اطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي.

وأكد مراسل العالم ان قوات المقاومة الفلسطينية ظهرت فجأة في ميدان فلسطين بغزة، لتبدأ عملية تسليم 4 أسيرات اسرائيليات للصليب الاحمر لتسليمها تبعاً الی الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح مراسل العالم ان حركة حماس، لم تحدد موعداً محدداً لعملية اطلاق سراح الاسيرات لتفاجئ الاحتلال الاسرائيلي باطلاق سراحهن باكراً عند ساعات الصباح.

وواكب عدد غفير من المواطنين الفلسطينيين عملية تسليم الاسيرات، واجتمعوا اطراف عدد كبير من قوات كتائب عزالدين القسام وكتائب الاقصی.

إقرأ ايضاً.. غزة تترقب للدفعة الثانية من الأسرى وسط إفراج حماس عن 4 مجندات

وقد أرسلت المقاومة الفلسطينية يوم أمس أسامي الاسيرات المقرر اطلاق سراحهن، للاحتلال الاسرائيلي، ومن المقرر ان تبدأ قوات الاحتلال الاسرائيلي الانسحاب من منطقة محور نتساريم ليتسنی للنازحين الفلسطينيين العودة الی مناطقهم عبر هذه المنطقة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..