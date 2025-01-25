شاهد: وسط مشاهد مهيبة..المقاومة تكمل الاستعدادت لتحرير 4 أسيرات

العالم _ فلسطين

وأظهرت صور من ميدان فلسطين في قطاع غزة، انتشار عدد كبير من مقاوي الكتائب استعدادا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع.

وبحسب الصور، ففي المكان التي إطلق سراح المجندات الإسرائيليات في قطاع غزة، كتب على المنصة بالعبري: "لن تنتصر الصهيونية"

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال اكتمال الاستعدادات لاستقبال الأسيرات المفرج عنهن، وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إنه سيتم توفير الإسعافات الأولية والمرافقة الشخصية للأسيرات الأربع في نقاط الاستقبال الأولى قبيل توجههن للمستشفيات ولقاء عائلاتهن.

شاهد المزيد.. كتائب القسام في شوارع حي الزيتون بغزة، قبيل تسليم المجندات الأسيرات

كتائب القسام في شوارع حي الزيتون بغزة، قبيل تسليم المجندات الأسيرات

من جهتها، قالت القناة الـ12 العبرية إن طاقم الصليب الأحمر الدولي تلقى الآن أوامر بتوجه مركباته إلى نقطة تسليم الأسيرات في غزة، مشيرة إلى إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن من غزة في حدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه طُلب من أهالي الأسيرات التوجه إلى نقطة التجمع الأولى في قاعدة "رعيم" العسكرية داخل مستوطنات غلاف غزة تمهيدا لاستقبالهن.

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وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه تسلم من الوسطاء قائمة المجندات.

وفي غضون ذلك،توجّه مركبات تابعة للصليب الأحمر من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع.

الأسرى الفلسطينيون

وفي المقابل، بدأت الاستعدادات في سجن عوفر بالضفة الغربية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الدفعة الثانية، وكانت حركة حماس قالت إنها تنتظر من الاحتلال تقديم قائمة بـ200 أسير فلسطيني يتوقع الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، التابع للحركة، أن القائمة ستتضمن 121 أسيرا فلسطينيا من أصحاب أحكام السجن المؤبد، و 79 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في صفقة طوفان الأحرار.

شاهد المزيد...انتشار مكثف لعناصر "كتائب القسام" و"سرايا القدس" في ميدان فلسطين وسط غزة استعداد لبدء تسليم 4 مجندات إسرائيليات

انتشار مكثف لعناصر "كتائب القسام" و"سرايا القدس" في ميدان فلسطين وسط غزة استعداد لبدء تسليم 4 مجندات إسرائيليات

من جهتها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعض الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم سيُعاد إلى قطاع غزة، والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الدفعة الأولى من عمليات التبادل، التي جرت بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار في غزة، شملت 3 أسيرات إسرائيليات و90 أسيرا فلسطينيا.

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والأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم في هذه المرحلة هم 69 امرأة و21 طفلا، من بينهم 76 من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.