الإحتلال يطلق سراح أسری محکومين بالسجن لـ1000 عام !

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وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله فارس الصرفندي ان قائمة الأسری الفلسطينيين التي تم الاعلان عن الافراج عنهم ضمن صفقة تبادل الاسری مع المجندات الاسرائيليات، تشمل أشخاصاً تم الحکم عليهم بالسجن لعشرات المؤبدات موضحاً ان السجن المؤبد في عدة بلدان، هو 25 عاماً لکن لدی الاحتلال الاسرائيلي، المؤبد العسکري هو 99 عاماً ما يعني ان الشخص الذي يحکم عليه بقضاء 81 عاماً في السجن، يحکم عليه بمضي أکثر من 1000 عام في السجن.

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هذا ونشر مكتب إعلام الأسرى قائمة تضم أسماء 200 من أسرى المؤبدات والمحكوميات العالية المنوي الإفراج عنهم اليوم السبت، منهم 121 محكوماً بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

وسيتم ترحيل 70 من بين 200 أسير فلسطيني سيطلق الاحتلال الإسرائيلي سراحهم السبت إلى خارج قطاع غزة والضفة الغربية.

وينتمي 137 أسيراً فلسطينياً من هؤلاء لحماس و26 لفتح و29 للجهاد الإسلامي و3 للجبهة الشعبية وواحد للجبهة الديمقراطية و4 دون انتماء تنظيمي.