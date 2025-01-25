صنعاء تعلن الإفراج عن 153 أسيراً من أسرى المرتزقة

العالم-اليمن

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن المبادرة إنسانية من طرف واحد.

وأوضح المرتضى خلال المؤتمر أن المبادرة لدواع إنسانية ومن طرف واحد وأغلب المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن ووحيدي الأسر.

وأكد أن هذه المبادرة رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا، معبرا عن أمله من الطرف الآخر أن يقرأها في سياقها الصحيح، مشددا على أن هدف البادرة بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الجاد والصادق مع هذا الملف الإنساني

وجدد المرتضى التأكيد على أن جميع الأسرى لدينا يعيشون في ظروف طبيعية وإنسانية ولا يتعرضون لأي تعذيب أو انتهاك أو ممارسات غير إنسانية.

ودعا الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر وجميع المنظمات الدولية والوسطاء المحليين لتشكيل فريق لزيارة السجون لدى جميع الأطراف.

وأكد رئيس لجنة شؤون الأسرى استعدادنا وجهوزيتنا الكاملة لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوافق والتوقيع عليها من جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة وبدون قيد أو شرط، وكذلك استعدادنا للدخول في صفقة تبادل شاملة وكاملة تشمل جميع الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل وفق اتفاق استكهولم.

كما أكد لأسر أسرانا أننا سنبذل كل جهودنا لتحرير كل أسرانا، وطمأنهم بأن لدينا من أسرى العدوان من ضباطه وعناصره الهامة ما يضمن تحرير جميع أسرانا.

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من جانبه، رحب متحدث الصليب الأحمر في اليمن إسكندر سعيد في تصريح خاص للمسيرة بهذه الخطوة الإيجابية وما سبقها من مبادرات من طرف واحد، معبرا عن شكره للجنة الوطنية لشؤون الأسرى على دورها.

وأعرب متحدث الصليب الأحمر عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إحياء المفاوضات بشأن هذا الملف الإنساني وسنواصل دورنا كوسيط.

وأوضح متحدث الصليب الأحمر أن من تم الإفراج عنهم وعددهم 153 أسيرا؛ كانت اللجنة تقوم بزيارتهم بشكل منتظم وتم تقديم المساعدات اللازمة لهم للعودة إلى عائلاتهم.